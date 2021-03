Lyngby skaber fornyet spænding i Superligaens bund

Lyngby kan trods en fortsat 11.-plads begynde at drømme en lille smule om overlevelse i 3F Superligaen, efter at holdet mandag aften vandt 4-1 over Sønderjyske i Haderslev.

Lyngby var foran med to ved pausen efter en ellers lige første halvleg, og da lejesvenden fra Brøndby Jens Martin Gammelby scorede sit andet mål for gæsterne tidligt i anden halvleg, gik luften af Sønderjyske-ballonen.

Formsvage Sønderjyske har nu tabt fire kampe i træk og fortsætter sit frie fald ned gennem tabellen.

Sønderjyderne sidder fast på 24 point og er nyrøget ud af top-6, da OB har overhalet med en bedre målscore.

Det var ikke nemt for de to hold at spille bolden rundt på den hullede bane på Sydbank Park, men det betød ikke, at der ikke var chancer.

Der skulle dog gå 36 minutter, før den første scoring kom.

Her spillede Lyngbys midtbanespiller Mathias Hebo Rasmussen flot unge Magnus Warming fri i feltet, og han sendte gæsterne på sejrskurs med et fladt spark.

Et par minutter før pausen fordoblede Gammelby så føringen, da han fik skrabet bolden i mål med en lang tå.

Og Gammelby ville mere efter pausen, og i det 51. minut blev han så dobbelt målscorer.

Han havde nemlig sidste fod på en Lyngbys 3-0-mål, hvor Sønderjyske blev spillet helt tynd efter en flot omstilling.

Sønderjyske fik med små ti minutter tilbage reduceret efter et straffespark, der blev sat ind af topscorer Anders K. Jacobsen.

Håbet var dog kort for de lyseblå, da indskiftede Magnus Kaastrup bare et minut senere scorede sit første mål for Lyngby til kampens slutresultat 4-1.