Lyngby sender tre mand i corona-karantæne før AaB-kamp

Tre spillere i fodboldklubben Lyngby Boldklub er sendt i karantæne, efter at de har været i kontakt med den tidligere landsholdsspiller Thomas Kahlenberg, der er smittet med coronavirus.

De tre spillere Martin Ørnskov, Kasper Jørgensen og Patrick da Silva befinder sig i øjeblikket i hjemmekarantæne. Det skal de skal være i de næste 14 dage.

Lyngby-direktør Andreas Byder fortæller til Ritzau, at klubben ikke har bedt om udsættelse af søndagens superligakamp ude mod AaB, selv om modstanderen får en fordel af, at Lyngby har tre spillere ude.

- Det har vi ærligt ikke brugt to minutter på at tage stilling til. Dagen i dag er gået med det sundhedsmæssige og menneskelige, hvor vi har tre medarbejdere, som er sendt i karantæne.

- Vi har fokuseret på, at de havde det så godt som muligt omstændighederne i betragtning samt sørget for at informere hele klubben om, hvad sagen handler om, og hvordan de skal agere.

- Der har vi lagt vores fokus, siger Andreas Byder.

Der er umiddelbart ikke udsigt til, at kommende superligakampe udsættes, selv om Lyngby eksempelvis må undvære flere spillere. Det meddeler Divisionsforeningen i en pressemeddelelse.

- I Divisionsforeningen er vi i tæt dialog med sundhedsmyndighederne.

- Udgangspunktet er, at kampene i den kommende runde afvikles som planlagt, men vi følger selvfølgelig fuldstændigt sundhedsmyndighedernes anbefalinger, lyder det fra Divisionsforeningen.

Divisionsforeningen tager beslutningerne ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og dem følger Lyngby og bakker det op, fortæller Andreas Byder.

- Ingen af vores spillere har fået konstateret coronavirus, de er udelukkende sendt i karantæne i hjemmet, fordi de har været i kontakt med Thomas Kahlenberg i forbindelse med søndagens kamp, fortæller Andreas Byder.

Lyngby spillede ude mod Brøndby søndag, hvor Thomas Kahlenberg var på tribunen.

Lyngby beder alle fans, der har været i kontakt med Kahlenberg, om at kontakte Brøndby.

Kahlenberg, der tidligere har spillet i Brøndby og er mangeårig landsholdsspiller, har pådraget sig coronavirus på en rejse til Amsterdam. Han har det efter omstændighederne godt, oplyser Brøndby.

I Brøndby er 13 personer i organisationen kommet i karantæne som følge af sagen.

Blandt de personer, der er i karantæne, er Brøndbys administrerende direktør, Ole Palmå, forsvarsspiller Joel Kabongo, assistenttræner Martin Retov, analytiker Jimmy Brinksby og sportspsykolog Christian Engell.

Søndag møder Brøndby FC Nordsjælland på udebane, mens AaB får besøg af Lyngby.