Lyngby sender sportschef på ferie i tre uger

Krisen kradser i fodboldklubben Lyngby, som er uden sejr i Superligaen efter de første seks spillerunder i denne sæson.

Og nu smutter sportschef Birger Jørgensen på ferie i tre uger. Det bekræfter klubbens kommercielle direktør, Kristian Maimann, over for Ekstra Bladet.

- Det er Birger selv, der har bedt om en timeout, og den har han selvfølgelig fået, siger Kristian Maimann til Ekstra Bladet.

Det er planen, at Birger Jørgensen skal tilbage til jobbet efter overstået ferie.

- Birger kommer tilbage igen efter ferien, ligesom når alle vi andre holder ferie, lyder det fra Kristian Maimann.

Ifølge både Ekstra Bladet og B.T. skyldes Birger Jørgensens behov for at trække stikket, at sportschefen er raget uklar med cheftræner Christian Nielsen.

Lyngby har ikke selv meldt noget ud om årsagen til sportschefens fravær i de kommende uger.

I de første seks kampe i Superligaen har Lyngby tabt til OB, Vejle, FC Nordsjælland og FC Midtjylland, mens det er blevet til uafgjorte kampe mod Sønderjyske og AaB.

De to point rækker til en placering som næstsidst i tabellen. Kun AC Horsens har klaret det lige så dårligt som bundprop med to point.

På søndag venter en svær kamp mod FC København i Parken for Lyngby.