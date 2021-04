Lyngby sejrer i Horsens og fortsætter overlevelsesjagt

Lyngby Boldklub har nu kun fire point op til overlevelse, efter klubben søndag sejrede med 3-1 over AC Horsens på Casa Arena i fængselsbyen.

Forsvarsspilleren Kevin Tshiembe stod for Lyngbys første mål, mens midtbanespilleren Mathias Hebo scorede to mål i anden halvleg. Horsens scorede et trøstemål til sidst.