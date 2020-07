Lyngby redder sig og sender Hobro ud af Superligaen

Resultatet betyder nemlig, at Lyngby over to kampe slår Hobro med 4-3 samlet og dermed klarer frisag i duellen om fortsat at være en del af Superligaen.

Lyngby var ellers på hælene i store dele af mandagens returkamp, og nordjyderne kan ærgre sig over egen manglende skarphed på banens sidste tredjedel, som i sidste ende altså resulterede i en billet til landets næstbedste række.

Effektiviteten havde til gengæld Lyngby, der gik til pause med 1-1, selv om Hobro var bedst i første halvleg.

Lyngby kom foran midtvejs i anden halvleg, men Hobro sled sig tilbage og havde i den grad chancerne til at vinde opgøret, men Lyngby holdt altså stand.

Hobro gik ind til returkampen bagud med 1-2 fra det første opgør, og nordjyderne var toptændte fra start.

Allerede efter otte minutter kom Hobro på 1-0, da Lyngby-stopperen Lasse Nielsen scorede et uheldigt selvmål.

Målet gav Hobro blod på tanden, og gæsterne pressede på med stor energi, mens Lyngby havde svært ved at finde fodfæste.

Efter 23 minutter kom Lyngby dog tilbage, da Mathias Hebo Rasmussen bankede bolden i kassen til 1-1 med et forrygende langskud.

Lige efter udligningen havde Lyngby en god periode, men mod slutningen af halvlegen tiltvang Hobro sig atter momentum og havde et forsøg på stolpen.

Hobro fortsatte trykket fra anden halvlegs start og skabte fine chancer.

Et jubelbrøl af dimensioner lød over Lyngby Stadion, da Rezan Corlu efter 68 minutter slap fri i venstre side og sparkede hjemmeholdet foran 2-1.

Hobro gav dog ikke op, for med 14 minutter igen sørgede Edgar Babayan for et neglebidende afslutning, da han udlignede til 2-2. Nu kunne et enkelt Hobro-mål sørge for nordjysk overlevelse.

Trods flere store chancer til Hobro i kampens afslutning slap Lyngby med skrækken og trak altså det længste strå efter en dramatisk afslutning.

Edgar Babayan måtte i de døende sekunder trække nødbremsen og nedlægge Andre Riel, mens Hobro-målet stod tomt, fordi keeper Jesper Rask var gået med frem på en dødbold.

Tacklingen var voldsom, og der opstod tumult, hvilket førte til tre røde kort, hvoraf Babayan fik det ene. Efter et par minutter blev kampen fløjtet af, og så kunne jublen bryde ud.