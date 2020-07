Lyngby nærmer sig nedrykningsplayoff efter nederlag

Lyngby må med stor sandsynlighed indstille sig på dramatiske nedrykningskampe, efter at holdet i næstsidste spillerunde i nedrykningsspillet indkasserede et nederlag på 0-2 til allerede nedrykkede Silkeborg.

Begge mål blev scoret af Silkeborgs offensive tekniker Nicolai Vallys, der var særdeles livlig i opgøret.

Nederlaget til Lyngby betyder, at mandskabet stort set er sikker på at havne i nedrykningsplayoff, da holdet er tre point efter Sønderjyske i pulje 1. Sønderjyske, der er på andenpladsen i puljen, spiller senere lørdag mod OB.

Silkeborg dominerede, da de to hold mødtes i det omvendte opgør i Lyngby for et par uger siden. Og sådan var kampbilledet også i første halvleg på Jysk Park, hvor Silkeborg ikke lignede et hold, der ikke havde noget at spille for.

Kent Nielsens tropper havde flere gode muligheder. Og især angriber Junior Brumado var tæt på, da han efter 35 minutter var alene igennem. Men han afsluttede forbi Lyngby-målet.

Lyngby derimod var ikke farlige i første halvleg på trods af, at de var pisket til sejr for at undgå nedrykningsplayoff.

Kampbilledet fortsatte efter pausen, hvor Silkeborgs hurtige offensive spilkombinationer gjorde det svært for Lyngby.

Efter en times spil gav det pote, da højreback Rasmus Carstensen sendte et hårdt indlæg ind i fødderne på Vallys, der kunne score i et tomt mål ved den bageste stolpe.

Lyngby forsøgte som modsvar at skifte formation i kampens slutfase. Indskiftede Gustav Marcussen havde gæsternes bedste tilbud i opgøret, da midtbanespillerens afslutning blev reddet på stregen.

Mens Lyngby jagtede en udligning, slukkede Vallys de kongeblås håb om point, da han blev dobbelt målscorer, efter han igen sparkede bolden i mål ved den bageste stolpe.