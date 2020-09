Lyngby-fansene kan se frem til at se midtbanespilleren Victor Torp tørne ud for holdet i resten af sæsonen.

Lyngby lejer midtbanespiller hos de danske mestre

Den danske mesterklub FC Midtjylland sender midtbanespilleren Victor Torp på græs hos superligakonkurrenten Lyngby i resten af indeværende sæson.

Det skriver Lyngby på sin hjemmeside, hvor han får flotte ord med på vejen af sportschef Birger Jørgensen.

- Victor Torp er en rigtig spændende spiller, der har gjort det godt i Fredericia og nu står over for at skulle tage næste step ind i Superligaen, siger Jørgensen til klubbens hjemmeside.

21-årige Victor Torp har været udlejet til FC Fredericia i 1. Division de seneste to sæsoner, men tager altså nu skridtet op til Danmarks bedste fodboldrække.

- Vi tror på, at vi i vores miljø kan give Torp chancen for at udvikle sig og forhåbentlig bryde igennem i Superligaen.

- Vi har før haft sportsligt gavn af den type case, og vi glæder os over at have fået Victor om bord, så kan han bidrage til vores sportslige målsætninger, siger Birger Jørgensen.

Torp har samtidig forlænget sin kontrakt med Herning-klubben til 2025, og FC Midtjylland har langtfra opgivet at gøre ham til en del af førsteholdet.

- Vi er utroligt glade for den gode aftale med Lyngby, men vi er endnu mere glade for, at vi nu har papir på hinanden i flere år.

- Vi tror på, at Torp er den næste midtbanespiller, der skal slå igennem i FC Midtjylland, siger FCM-sportschef Svend Graversen til klubbens hjemmeside.