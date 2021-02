Lyngby køber Silkeborgs anfører og opruster på backen

Svenn Crone tager et spring op fra den næstbedste fodboldrække til Superligaen.

Backen skifter fra Silkeborg i 1. division til superligaklubben Lyngby, der har købt Svenn Crone fri af kontrakten.

Lyngby har lavet en aftale med den nu tidligere Silkeborg-anfører, der gælder frem til sommeren 2023.

Nicas Kjeldsen, der er talentchef i Lyngby, fortæller, at man har haft spilleren i kikkerten i noget tid.

- Han er en angrebsivrig back, der har sit udgangspunkt på højre back, men som også kan dække venstre back. Derudover er han moden af sin alder og har gode lederegenskaber.

- Derfor er vi meget glade for, at han endelig kan trække den kongeblå trøje over hovedet, siger Nicas Kjeldsen til klubbens hjemmeside.

Den 25-årige back, der tidligere har spillet i Brønshøj og Brøndby, er tilfreds med skiftet til Lyngby, der lige nu står til at kæmpe for at undgå nedrykning i Superligaen.

- Det er en personlig ambition at spille i Superligaen, så Lyngby var et oplagt valg for mig, for jeg er helt sikker på, at vi overlever i Superligaen.

- Jeg glæder mig til at vinde en masse kampe med holdet og hjælpe holdet til overlevelse. Jeg har efterhånden spillet foran Lyngby-fansene mange gange, og jeg glæder mig til at gøre det i Lyngby-trøjen, siger Svenn Crone.

Svenn Crone får nummer 4 på ryggen i Lyngby.