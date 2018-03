Lyngby-kaptajn er træt af at lave selvmål

For 13. ligakamp i træk måtte Lyngby søndag eftermiddag gå fra banen uden en sejr, efter det blev til et 0-1-nederlag ude mod Sønderjyske i Alka Superligaen.

Denne gang puffede han bolden i eget mål efter et indlæg fra hjemmeholdet.

- Jeg er ved at være træt af at lave selvmål, det vil jeg gerne indrømme. Men jeg har også en anden opgave på det her hold, og det er at holde humøret oppe for alle andre, siger Thomas Sørensen.

Han blev også noteret for at selvmål i 0-3-nederlaget til Hobro i den seneste spillerunde.

Lyngby-anføreren vil trods nederlaget ikke male fanden på væggen, og han mærker fremgang på holdet.

- Ja, det synes jeg. Det er klart, at det sætter sig, når et hold ikke har vundet i så lang. Men vi tror på os selv, og humøret er også højere, end man kunne forvente, siger Thomas Sørensen.

Lyngby måtte til kampen undvære flere bærende spillere, og det gav plads til flere unge spillere i startopstillingen.

Ifølge Lyngby-kaptajnen er det vigtigt at få de unge spillere spillet ind på holdet.

- Vi fik unge spillere i spil, og det handler om at få dem til at se så godt ud som muligt. De skal heller ikke have for mange dårlige oplevelser.

- Det er en ny situation for os her i foråret, og når vi på et eller andet tidspunkt kommer til de her liv-eller-død-kampe, så kan vi gøre gavn af det, vi har arbejdet med hele tiden, siger anføreren.

Lyngby skal en tur til AC Horsens i grundspillets sidste spillerunde.