Lyngby kan ikke betale spillerne løn tirsdag

Superligaklubben Lyngby Boldklub kan ikke betale spillerne løn inden fristen ved midnat tirsdag. Lyngby håber at have en afklaring senest fredag, oplyser klubben.

- Efter en lang dag, hvor der er afdækket og forsøgt flere forskellige løsninger for at få fremskaffet de nødvendige midler til at betale løn til spillere, stab og administration med flere, må vi desværre konstatere, at det ikke er lykkedes at komme i mål rettidigt og kan oplyse, at Lyngby Boldklub ikke har betalt den skyldige løn i dag.