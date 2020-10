Lyngby jagter målscorer inden transfervinduets lukning

Søndag spillede holdet 2-2 hjemme mod Sønderjyske, hvilket bringer Lyngby op på tre mål i fire kampe, men uden at nogle af Lyngbys angribere har fået netmaskerne til at blafre.

Sportschef Birger Jørgensen håber derfor, at han kan finde en målscorer, inden transfervinduet lukker mandag aften.

- Vi leder efter en, der kan lave en masse mål, men det tror jeg også, de andre gør, siger Birger Jørgensen.

Lyngby-træner Christian Nielsen har dog fortsat tillid til klubbens angribere.

- Vi er tilfredse med det, vi skaber. Vi ved, at lige pludselig så kommer kvaliteten. Vi kan se på træningsbanen, at der bliver lavet mål, og vi har også en tro på, at folk nok skal score.

- Vi har flere på banen, der ikke lige har ramt den skarphed, vi håbede på. Sidste sæson ramte flere af vores spillere målformen på skift, og det kommer de også til i år, siger Christian Nielsen.

Lykkes det ikke at finde en angriber, inden transfervinduet lukker, så vil Birger Jørgensen da heller ikke male fanden på væggen i forhold til ambitionen om at overleve i Superligaen.

- Lige pludselig scorer Emil Nielsen og Frederik Gytkjær, så jeg forstår da godt, når Christian Nielsen siger, at vi har målscorere på holdet.

- Selvfølgelig har vi nok målscorere til at overleve, men alle ved, at vi skal stå på tæer, og vi skal stå sammen for Lyngby for at lykkes, siger Birger Jørgensen.

Netop Frederik Gytkjær havde en stor chance mod Sønderjyske, som han misbrugte, men han er fortrøstningsfuld i forhold til at få hul på målscoringen.

- Jeg synes, det er skarpheden, der mangler. Jeg skal bare score på min chance. Det er det sædvanlige, man snakker om, når offensivspillere ikke scorer i en periode.

- Nogle gange vælter de ind, og andre gange tager det lidt tid. Vi må bare arbejde på det, for vi skal lave nogle flere mål, siger Frederik Gytkjær.

Christian Jakobsen og Nicolai Geertsen tegnede sig for Lyngbys mål mod Sønderjyske.