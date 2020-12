Lyngby (røde trøjer, red.) ligger sidst i Superligaen, og holdet er også ude af pokalturneringen efter et nederlag til Sønderjyske tidligere på ugen. Søndag gælder det årets sidste ligakamp mod Vejle. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Lyngby jagter løsningen på et ukendt problem

Superligaens vinterpause bliver et pusterum for bundproppen Lyngby, der skal forsøge at helbrede en sygdom, klubbens direktør har svært ved at diagnosticere.

Sport - 18. december 2020 kl. 12:00 Af Ritzau Kontakt redaktionen

Når søndagens superligakamp mellem Lyngby og Vejle bliver fløjtet af, kan begge klubber gå på juleferie. Især i Lyngby er de glade for at kunne puste ud efter den første del af sæsonen. Efter at have reddet sig endnu en sæson i landets bedste fodboldrække ved at slå Hobro i et dramatisk dobbeltopgør i juli er klubben nemlig igen at finde i den helt tunge ende af Superligaen.

