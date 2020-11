Lyngby holder øje med afstanden til superliga-redning

Nederlaget betyder, at holdet har fem point op til redning efter otte runder, hvor det endnu ikke er blevet til en Lyngby-sejr.

Assistenttræner Mikkel Beckmann stod mod AGF i spidsen for Lyngby, da cheftræner Christian Nielsen er sengeliggende med en mulig hjernerystelse.

Beckmann bekymrer sig dog ikke for at blive isoleret i bunden endnu.

- Jeg tror ikke, det fylder alverden endnu, for der kommer også et nedrykningsspil, hvor det bliver sekspointskampe, og vi ved godt, at vi skal i det nedrykningsspil, siger Mikkel Beckmann.

Han anerkender dog, at der skal til at komme point på kontoen, hvis håbet om overlevelse ikke skal slukkes, inden sæsonen går ind i den afgørende fase.

Det skete for Silkeborg i den seneste sæson, da holdet rykkede ned fire runder før tid.

- Det fylder, at afstanden ikke må blive for stor, inden vi starter nedrykningsspillet, så vi laver en halv Silkeborg, hvis man må sige det.

Lyngbys midtbanespiller Marcel Rømer er også opmærksom på afstanden til konkurrenterne, men hæfter sig ved, at holdet har spillet godt til tider.

- Det fylder, at vi skal have point. I sidste kamp mod FCK synes jeg, vi var det bedste hold, men vi fik ikke noget med.

- I dag havde vi 45 gode minutter, og jeg er sikker på, at havde vi spillet på samme måde i anden halvleg, så havde der ligget bedre ting og ventet på os, men det er lidt vores lod lige nu, siger Marcel Rømer.

Han bakkes op af Mikkel Beckmann, der dog erkender, at det kan komme til at lyde hult, hvis pointene udebliver.

- Vi synes, vi er på rette vej, men det kan vi ikke blive ved med at sige, for så bliver det hult, hvis man ikke får point. Bliver man ved med at sige det, så er man faktisk ikke på rette vej, men det synes vi, at vi er, siger Beckmann.

Onsdag venter Slagelse i Sydbank Pokalen for Lyngby.