Lyngby henter endnu en svensker i vinteroprustning

Lyngby Boldklub har indtil videre brugt vinterpausen på at forstærke sig med to svenske fodboldspillere.

- Simon er en talentfuld spiller, der er ekstremt hurtig og meget dynamisk i sin spillestil. Han har et stort potentiale, men har taget en lidt anden vej, til hvor han er i dag, hvilket vi kun ser som et plus.

- Vi har tidligere vist, at vi i vores setup kan identificere og udvikle talentfulde spillere fra næstøverste hylde og bringe det ind i Superligaen, siger Lyngby-træner Thomas Nørgaard til klubbens hjemmeside.

Simon Strand skiftede til Östers IK i sommer fra Assyriska.

I Östers IK, der som oprykker sluttede den forgangne sæson af som nummer fem i den næstbedste svenske række, har Simon Strand primært optrådt som venstre back, men han kan også spille i højre side.

- Simon er en spændende spiller for os, som vi tror på, at vi over tid kan udvikle til at blive en rigtig god spiller, uanset om det så bliver i højre eller venstre side af banen.

- Han skal i første omgang lære klubben at kende og tilpasse sin krop til vores hverdag, og så skal han i foråret tage kampen op med de dygtige backs vi i forvejen har i klubben, lyder det fra Thomas Nørgaard.

Lyngby har sikret sig Simon Strands kvaliteter på en kontrakt frem til 31. december 2020.