Lyngby-helt har tro på overlevelse trods hårde odds

Men efter forårssæsonens første kamp kan Lyngby nu glæde sig over at have fået den første sejr og taget første af mange skridt i den svære mission for overlevelse.

Onsdag aften gav en smal 1-0-sejr på udebane mod OB en forstærket tro på, at Lyngby kan levere et stort comeback i foråret.

- Alle odds er mod os, men sejre giver tro på tingene. Vi skal bruge sejre for at rykke os, og det fik vi mod OB. Det var en god start på en hård jagt, fortæller matchvinder Christian Jakobsen.

Lyngby har dog fortsat ni point op til tiendepladsen, der sikrer en ny sæson i den bedste fodboldrække, og hvis det skal lykkes, er opskriften klar.

- Der skal masser af sejre til. Det er det, vi skal have lagt på, for det har vi ikke formået før nu.

Mens Christian Jakobsen gerne vil have fokus på kampen for overlevelse, er det ikke et tema for Lyngby-træner Carit Falch.

- Jeg fokuserer ikke så meget på overlevelse. Jeg fokuserer på, at det kickstarter en resultatmæssig god proces, hvor vi skal optimere vores koncept og vores spillere, lyder det.

- Der er en rigtig god tro på tingene i truppen, og vi kan mærke, at vi præsterer bedre og bedre. Vi har haft en god opstart, hvor vi har set gode præstationer i træningskampene.

Han vedkender dog gerne, at sejren over OB har givet en større tro på, at tingene kan lykkes.

- Overlevelse er en mulighed, hvis vi bliver ved med at præstere så godt som nu, siger Lyngby-træneren.

Lyngbys næste skridt på overlevelsesmissionen er en udekamp mod AGF på søndag.