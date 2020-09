Lyngby giver backprofil fri grundet muligt klubskifte

Årsagen er, at Patrick Da Silva har fået fri, fordi et klubskifte kan være på trapperne, fortæller Lyngby-træner Christian Nielsen.

- Klubben har givet Patrick Da Silva fri i en periode for at finde et andet sted at spille, og så længe klubben har truffet den beslutning, står han ikke til rådighed for den sportslige sektor.

- Vi ser bort fra ham i den periode, som klubben mener, der er det rigtige, og det bakker jeg selvfølgelig op om. Det er en klubbeslutning og ikke noget, jeg som træner er herre over, siger Christian Nielsen.

Cheftræneren vil ikke gætte på, om Patrick Da Silva har spillet sin sidste kamp for Lyngby.

- Det kan tiden kun vise, og det kommer an på, hvordan tingene udvikler sig. Det er ude af mine hænder. Jeg kan gætte, men jeg ved af gode grunde ikke, hvordan det udvikler sig. Jeg ved ikke nok om det, understreger han.

Lyngby hentede for nylig den rutinerede venstreback Brian Hamalainen, som startede inde i 0-0-premieren mod AaB.

Sportschef Birger Jørgensen vil dog ikke udelukke, at Lyngby henter endnu en venstreback, hvis Patrick Da Silva bliver solgt.

- Vi går hele tiden og venter på Adam Sørensen, den stakkels dreng, der hele tiden bliver småskadet. Nu blev det pludselig en mulighed med Brian Hamalainen, og det er da gået lidt stærkt, men vi håber hele tiden på Adam Sørensen.

- Vi ser ham ikke mere i dette kalenderår, men vi håber, at han skal være den nye venstreback på et tidspunkt.

- Nu skal vi selvfølgelig have afklaret det med Patrick Da Silva først, men på den korte bane tror jeg, at vi krydser fingre for at dække os ind på anden vis, siger Birger Jørgensen.

Patrick Da Silva kom til Lyngby fra FC Roskilde i sommeren 2019 og spillede i sidste sæson 31 superligakampe i den kongeblå trøje.