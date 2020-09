Lyngby forhandler om salg af stortalent til udlandet

Teenageren har tiltrukket sig opmærksomhed fra nær og fjern, og sportschef Birger Jørgensen bekræfter, at der er konkrete forhandlinger i gang med en udenlandsk klub.

Sportschefen vil dog ikke ud med, hvor den potentielle køber er fra, men fortæller, at der kan komme flere om buddet.

- Det er flere interesserede klubber, men jeg vil helst ikke blive konkret på det. Alt kan jo ske frem mod 5. oktober, hvor transfervinduet lukker, men det er primært udlandet. Det er også det, Frederik helst vil, siger sportschef Birger Jørgensen.

Interessen for den talentfulde stopper er dog ikke ny, men tingene er alligevel intensiveret på det seneste.

- I takt med at turneringerne kom i gang igen, og afslutningen på transfervinduet nærmer sig, så er der begyndt at ske lidt igen. Her den seneste måneds tid er der så kommet mere action, siger sportschefen.

Lyngby-træner Christian Nielsen spår Frederik Winther stor succes i fremtiden, uanset om et skifte måtte komme nu eller senere.

- Frederik Winther er en fremtidig topspiller. Det er der ingen tvivl om. Han er den eneste venstrebenede stopper i sin årgang i Skandinavien, der kan det, han kan. De hænger ikke på træerne, siger Christian Nielsen.

Spørgsmålet er så, om Lyngby skal ud og hente en erstatning, hvis et salg bliver en realitet.

Birger Jørgensen kunne godt se det ske, og det vil også passe ind i cheftrænerens ønsker for spillestilen.

- Som udgangspunkt vil vi gerne have en venstrebenet stopper, og Frederik er den eneste i truppen på nuværende tidspunkt. I forhold til den måde vi gerne vil sætte spillet på, så er en venstrebenet stopper klart at foretrække, siger Christian Nielsen.

Hovedpersonen selv tager opmærksomheden mere afslappet og lader sig ikke påvirke af interessen.

- Tiden må vise, om jeg er klar til udlandet. Det er noget, jeg håber, kommer til at ske på et tidspunkt. Det skal nok blive spændende, når det sker, siger Frederik Winther.

Han har kontrakt med Lyngby til udgangen af 2023. Mandag aften spillede han samtlige minutter i 1-4-nederlaget mod FC Nordsjælland.