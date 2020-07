Lyngby-comeback sikrer vigtig sejr i første bundgyser

Lyngby tog mandag et vigtigt skridt i kampen for overlevelse i Superligaen, da holdet vendte 0-1 til en 2-1-sejr i Hobro i den første af to afgørende nedrykningsplayoffkampe.

Dermed står Lyngby klart bedst, før de to hold næste mandag tørner sammen igen, i det der bliver afgørende for, hvilket hold der må en tur ned i 1. division sammen med allerede nedrykkede Esbjerg og Silkeborg.