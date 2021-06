Lyngby ansætter islandsk cheftræner

En kombination af faglighed, motivation og personlighed gør, at Freyr Alexandersson er blevet ansat i stedet for Carit Falch, fortæller klubbens administrerende direktør, Andreas Byder.

- Det har været afgørende for os at finde en træner, som passer ind i vores klub som menneske, og som køber ind i vores strategi, vores talentudvikling og ambitionerne om at rykke op igen.

- På faglighed, personlighed og ambitioner har vi set Freyr som et rigtig stærkt match for Lyngby Boldklub, og derfor er vi glade for, at Freyr har takket ja til at tage rollen som cheftræner, siger Andreas Byder.

Lyngby har været på udkig efter en ny træner, efter at Carit Falch for to uger siden blev hentet af Vejle Boldklub.

Freyr Alexandersson har underskrevet en kontrakt gældende frem til sommeren 2023. Han har første arbejdsdag onsdag.

Alexandersson har senest været assistenttræner i Al-Arabi SC i Qatar. Tidligere har han stået i spidsen for Islands kvindelandshold samt Leiknir Reykjavík.