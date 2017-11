Lyngby-anfører prioriterer sejre over gode præstationer

Cheftræner Thomas Nørgaard erkender, at det ramlede for Lyngby i slutfasen, men han kalder også præstationen i de første 65 minutter for fantastisk, og han fokuserer på at bygge videre på den del af sit holds indsats.

Anfører Thomas Sørensen vil efter fem kampe uden fuld gevinst dog hellere have sejre i årets to sidste kampe, så hullet op til den eftertragtede top-6 ikke vokser sig endnu større end de nuværende syv point.

- Resultaterne i de to sidste kampe er meget vigtigere end vores præstationer i min bog. Jeg vil meget hellere have seks point og levere dårlige præstationer og være røvheldig end at præstere godt.

- På den lange bane får vi mest ud af at præstere godt hver gang, men på den korte bane skal vi bare have skrabet flere point sammen, så vi bevarer muligheden for at komme i top-6, siger Sørensen.

Cheftræner Thomas Nørgaard er enig med anføreren, men holder fokus på at bryde holdets negative stime via gode præstationer.

- Vores helt store mål er top-6, og point er den eneste medicin for os nu, siger Nørgaard og tilføjer:

- Vi skal sørge for at levere helstøbte præstationer som i de første 65 minutter mod FCK. Der er masser af fine ting at tage med videre for os. Men lige nu er alt selvfølgelig farvet af, at vi tabte 1-5.

Lyngby mangler en hjemmekamp mod AaB og en udekamp mod Helsingør inden vinterpausen.