Lyngby-anfører: Vi er enige om planen herfra

Konkursen kan være tæt på, men det er i høj grad op til spillerne og Spillerforeningen, der er spillernes fagforening, hvor lang snor ledelsen i klubben skal have i forsøget på at skaffe penge til at udbetale løn.

I første omgang den månedsløn, spillerne ikke fik, inden januar blev til februar.

Anfører Mathias Tauber er eneste spiller, der udtaler sig, og han fortæller, at det ikke kommer til at ske, at en enkelt eller to spillere 'trykker på konkursknappen'.

- Vi er en enig spillertrup, vi er solidariske, og vi har de samme interesser. Vi er nået til enighed om, hvordan vi skal gøre det, men jeg vil ikke gå nærmere ind i detaljerne, siger han til BT.

Onsdag aften bekræftede topchef i Hellerup Finans og Lyngby-bestyrelsesformand Torben Jensen, at han havde opsagt samtlige funktionæransatte i klubben.

Spillerne er ansat på åremålskontrakter. De er ikke afskediget, og de træner videre frem mod forårspremieren i Superligaen mod Brøndby 11. februar.

BT har fået fat i Spillerforeningens direktør, Mads Øland, der slår fast, at klubben ikke får henstand i forhold til at udbetale løn til spillerne.

- Vi er i dialog med ledelsen i Lyngby om, hvad der skal ske. Det er sådan, vi må arbejde med det. Det eneste, vi med sikkerhed ikke gør, er at give henstand til klubben.

- Nogle har spurgt, om 'vi ikke bare kan give dem en måned eller to til at få løst det her?'. Men spillerne skal ikke klare sig igennem hverdagen på opsparinger og banklån. Vi fremmer det krav, som spillerne har, så hurtigt, som vi kan, siger Mads Øland til avisen.

Direktøren siger videre, at Lyngbys fremtid er ude af spillernes og Spillerforeningens hænder, og han kan ikke sige noget om, hvornår præcist der sendes et påkrav.

Det er med andre ord stadig uvist, hvor længe Lyngby-ledelsen har til at skaffe penge til overlevelse, inden spillerne trykker på konkursknappen.

En eventuel konkurs vil være den anden i dette årtusind for Lyngby, der gik konkurs i december 2001, og dengang blev klubben tvangsnedrykket til Danmarksserien med virkning fra sommeren 2002.

Fem år senere kom klubben tilbage i den bedste række, og efter en række år med både op- og nedrykninger vendte klubben i sidste sæson tilbage med et brag.

Lyngby vandt som oprykker DM-bronze, og i denne sæson nåede klubben frem til tredje kvalifikationsrunde i Europa League.

I Alka Superligaen i den igangværende sæson ligger Lyngby før forårssæsonen på en 12.-plads blandt de 14 hold.