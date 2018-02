Lyngby-anfører: Konkurs havde været enden på min karriere

Hvis det tidligere på ugen var endt med en konkurs, ville anfører Mathias Tauber sandsynligvis have spillet sin sidste fodboldkamp på topniveau.

Lyngby Boldklub har den seneste tid været i overhængende fare for at gå konkurs.

33-årige Tauber er på vej tilbage fra en korsbåndsskade og er fortsat et par måneder fra et comeback.

- Det havde sat mig en situation, hvor jeg med 90 procents sikkerhed havde været nødt til at skifte karriere, siger Mathias Tauber til Spillerforeningens hjemmeside.

- Jeg tvivler på, at der havde været klubber, der var interesseret i at hente en 33-årig fodboldspiller, der er korsbåndsskadet, og som først kan spille kampe om to måneder.

- Så jeg var blevet tvunget ud i et karriereskifte, og jeg havde allerede følere ude. Og havde faktisk et jobtilbud på hånden, fortæller han.

Mathias Tauber forklarer, at hans verden ikke ville gå under, hvis det var slut med fodbold. Han foretrækker dog selv at træffe beslutningen, når karrieren en dag skal slutte, og han skal finde noget nyt.

- Jeg ville være fuldstændig på bar bund i ny situation, og det er ikke lige nu, jeg har lyst til at tage den udfordring, siger anføreren.

Efter flere uger med uvished valgte en gruppe investorer fredag at gå ind i Lyngby, så den manglende løn for januar kunne blive udbetalt.

Lyngby indleder foråret søndag på hjemmebane mod Brøndby. Kampen spilles klokken 18.