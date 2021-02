Lyngby ærgrer sig over knoldet bane: Kæmpe udfordring

Det skyldes dels, at coronapandemien udskød sæsonstarten, mens sommerens EM-slutrunde giver en bagkant for sæsonafslutningen.

Superligaen er i år startet tidligere end normalt, da der skal afvikles flere spillerunder i foråret, end der plejer at blive spillet.

Kombineret med frostgrader har det betydet, at flere af banerne bestemt ikke har stået snorlige på det seneste.

Forud for søndagens hjemmekamp mod Brøndby havde Lyngby anmodet om at få flyttet kampen til Helsingør, hvor der er kunstgræs, så de kunne beskytte deres egen bane mod at blive ødelagt.

Anmodningen blev afvist, da faciliteterne ikke er til at afvikle tv-produktionen af kampen i Helsingør.

Den ujævne bane ærgrer Lyngby-træner Carit Falch, der føler sig udfordret på holdets boldbesiddende spillestil.

- Det er en vildt stor udfordring for os. Vores chance for succes ligger i, at vi kan spille hurtigt rundt om Brøndby. Hvis vi skal ind og slås med dem, så taber vi ni ud af ti gange.

- Det skulle vi så, fordi banen er, som den er. De første 25 minutter, hvor vi kunne holde gang i spillet, der kunne man se, at det kunne lykkes for os, siger Carit Falch.

Han afviser dog, at det er en mulighed at lægge spillestilen markant om, så den er mere egnet til de frostramte baner, selv om Lyngby forsøgte at være en smule mere direkte mod Brøndby.

- Vi skal selvfølgelig lære af det her. Spiller vi kampe som den her, hvor det er svært at bruge vores kombinationsspil, så skal vi være hårdere, mere aggressive, bringe noget mere energi og være mere modstandsdygtige, når vi møder den modstand, som vi gjorde.

Trænerkollegaen hos Brøndby, Niels Frederiksen, oplevede banen i Lyngby som fornuftig i forhold til årstiden, men erkender også, at det kan påvirke taktikken, at banerne er dårligere end normalt.

- Der er nogle baner, der ikke favoriserer typer som Jesper Lindstrøm, da han er afhængig at kunne drible med bolden, og det er svært at gøre på sådan en bane.

- Man tænker over det i forhold til oplægget, og hvordan man skal gribe kampen an. Man tænker over det i forhold til spillertyperne. Det gør man 100 procent, siger Niels Frederiksen.

Brøndby vandt søndagens opgør mod Lyngby med 4-0.