Lyngby ærgrer sig: Vejle spillede efter uafgjort

Den situation forblev uændret, da kampen endte uden vinder og et 0-0-resultat. Det ærgrede Lyngby-lejren efter kampen, hvor holdet følte, Vejle kom for det ene point.

- Vejle fik vel, hvad de kom efter, nemlig et enkelt point. De ville ikke så meget, og vi fik ikke skabt det, vi ville. Så det var vel et fortjent point, lød det fra midtbanespilleren Mathias Hebo, der fik opbakning fra sin holdkammerat i det centrale forsvar Kasper Enghardt.

- Vejle gik nok efter det ene point. Det så i hvert fald sådan ud, siger han og uddyber:

- Det var tydeligt at se, at de gik lidt længere tilbage. De lod os prøve at skabe kampen, og det var vi desværre ikke gode nok.

Mere moderat var meldingen fra Lyngby-træner Carit Falch, der dog gav sine spillere ret i, at Vejle ikke kom til kampen med en offensiv tilgang.

- Vejle ville nok gerne vinde kampen, men de kom i hvert fald med et meget defensivt udgangspunkt, hvor de skulle prøve at profitere på vores fejl.

- Det var svært at spille mod, og det lykkedes ikke helt godt nok for os, fordi vi ikke havde relationen og farten i bolden, fortæller Carit Falch.

Vejle-træner Constantin Galca kunne ikke genkende billedet af, at gæsterne på forhånd var tilfredse med et uafgjort resultat.

- Fra kampens start kom vi ikke for et point. Vi spillede for at vinde kampen. Vi var ikke skarpe nok på den sidste tredjedel af banen, så på den måde er jeg tilfreds nok med det ene point.

- Én god aktion kunne have ændret kampen, for Lyngby havde heller ikke mange chancer, siger Constantin Galca.

Selv om tilgangen til kampen ikke handlede om at få et point med hjem for Vejle, så erkender midterforsvareren Mads Greve, at de bedre kunne bruge det uafgjorte resultat, der betyder, at de holder Lyngby fire point bag sig.

- Ja, det synes jeg, vi kan være mere tilfredse med. Anden halvleg var ganske lige, og vi fik lukket godt ned for dem, men vi fik ikke selv skabt noget.

- Inden kampen var vi fire point foran, og det er vi stadig, så på den måde kan vi nok være mest tilfredse med det, lød det fra Mads Greve.

De to mandskaber mødes igen i Vejle i sidste runde af nedrykningsspillet den 24. maj.