Lyngby: Klubben er sat til salg for 20 millioner

Der er drøftelser med fire potentielle købere, omkring hvordan et køb kan tilrettelægges, oplyser Lyngby-formand Torben Jensen i en mail.

Lyngby oplyser, at klubben forhandler med fire potentielle købere - heriblandt en Premier League-klub - om et salg til en værdi af minimum 20 millioner kroner.

- Der har været utrolig mange henvendelser, hvilket vi er yderst taknemmelige for, da det har vist at interessen for Lyngby Boldklub er enorm, lyder det fra Torben Jensen.

De tilbageværende mulige købere er nu to klubber fra England (en fra Premier League og en fra Championship), en investorgruppe, som har fokus på fast ejendom, samt en gruppe af lokale kræfter, der sammen med kræfter i klubben kæmper for at etablere en købergruppe, der kan overtage klubben.

Alle har fået oplyst den samme pris og det samme kapitalbehov der skal indskydes ti millioner kontant her og nu samt minimum yderligere fem millioner inden 30. juni 2018 samt yderligere fem-ti millioner inden 30. juni 2019 - afhængigt af en ny ejers ambitionsniveau.

Det svarer til samlet set mellem 20 og 25 millioner kroner.

- Vi afventer nu alle de potentielle køberes tilbagemeldinger, og alle købergrupper er opmærksomme på, at vi har fået en håndsrækning fra spillerrådet og Spillerforeningen og derved lidt arbejdsro til fredag, hvor der senest skal foreligge en løsning.

- På nuværende tidspunkt er situationen spændt til bristepunktet, og alle arbejder på højtryk for at nå en løsning og derved sikre klubbens fremtid, lyder det fra Lyngby-formanden.

Han udtrykker stor ærgrelse og skuffelse over, at fire Lyngby-spillere tidligere onsdag valgte at forlade klubben.

- På nuværende tidspunkt har vi modtaget fire kontraktophævelser, hvilket vi naturligvis må tage til efterretning, og vi ønsker de pågældende spillere held og lykke fremover samt tak for indsatsen for Lyngby, siger han.