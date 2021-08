Lykkelig dansk Malmö-anfører: Jeg har drømt om CL hele livet

- Jeg har drømt om det her hele mit liv. Nu lykkedes det. Jeg er stolt af hele holdet og klubben, der giver os de bedste betingelser, siger han ifølge Fotbollskanalen til C More.

- Det er fantastisk, skønt, helt magisk, lyder det.

Malmö tabte godt nok anden kvalifikationskamp mod bulgarske Ludogorets med 1-2, men gik videre med en samlet sejr på 3-2.

Danskeren skulle desuden forholde sig til, at holdets målmand Johan Dahlin måtte udgå i løbet af første halvleg, da han pådrog sig en skade. I den situation viste holdet igen mental styrke, mener han.

- Johan blev skadet, Ismael (Diawara, red.) kom ind. Vi fik rødt kort mod Rangers, vi spillede en skidt kamp mod Helsinki på udebane, men vi kommer igen, vi kommer igen, og vi kommer igen, lyder det fra danskeren efter kampen.

Det er holdets danske træner, Jon Dahl Tomasson, enig i.

- Vi var mentalt stærke i dag (tirsdag, red.). Vi har spillet så mange kampe for at nå gruppespillet. Det er fantastisk for svensk fodbold, siger han ifølge uefa.com.

- Nu skal vi op imod de bedste hold.

Trods stolthed over at have nået gruppespillet understreger den danske træner dog, at holdet ikke kan være tilfreds med tirsdagens nederlag til Ludogorets.

- Den første kamp blev afgørende mod et stærkt hold.

Det bulgarske mandskab kom hurtigt ud af starthullerne med en tidlig 1-0-scoring i første halvleg. En halv time senere blev føringen udlignet efter et brag af et frispark.

Hjemmeholdet fortsatte dog med at presse i anden halvleg, hvor det blev hjulpet på vej af en VAR-kendelse, der endte med et straffespark. Trods en 2-1-føring truede Ludogorets dog aldrig for alvor Malmö samlede føring.

Jon Dahl Tomasson og Anders Christiansen kan sammen med resten af deres holdkammerater se frem til torsdag, hvor lodtrækningen til gruppespillet finder sted.