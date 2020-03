Lykkelig Mørkøv: Vi var verdensmestre efter 30 omgange

De to danskere var klart den bedste duo og var så langt foran, at de reelt havde vundet guldet langt før målstregen.

Et tidligt angreb fra Lasse Norman Hansen og Michael Mørkøv banede vejen for en suveræn dansk VM-triumf i parløb søndag eftermiddag.

- Vi var egentlig verdensmestre efter 30 omgange. Det var selvfølgelig lidt tidligt at kalde den, men Lasse så et kanon moment i starten, og det er præcis sådan et angreb, som han er kendt for, når han kører omnium og pointløb.

- Vi knækkede de andre psykisk ved at tage den omgang, for derefter var det tydeligt, at de kørte efter sølvmedaljer. Det var nemt for os bare at skulle lukke dem ned, og de lukkede også ned for hinanden, siger Michael Mørkøv.

Mørkøv havde en bøvlet optakt til VM, da han fredag blev sat i isolation på sit hotelværelse i Berlin. Årsagen var, at han tidligere på ugen havde kørt World Tour-løbet UAE Tour, hvor alle blev testet for, om de var smittet med coronavirus.

Lørdag morgen kom meldingen fra Den Internationale Cykelunion (UCI) om, at den 34-årige Quick-Step-rytter fik lov til at køre parløbet med Lasse Norman.

- Det her var drømmen. Så var det selvfølgelig et lille bump på vejen. Jeg holdt hele tiden fokus på løbet. Der var selvfølgelig momenter, hvor jeg tvivlede meget på, om jeg overhovedet kunne få lov at køre.

- Jeg frygtede at skulle sidde ovre på det værelse stadig og se parløbet i fjernsynet. Jeg kunne kun holde fokus på løbet og krydse fingre for, at jeg kunne få lov at køre, og det var det, der lykkedes, siger Mørkøv.

Det var første gang i ti år, at Michael Mørkøv deltog ved et VM. Han vendte tilbage, fordi parløb igen blev en del af OL-programmet, og til sommer i Tokyo er han og Norman blandt de største favoritter til en ny guldmedalje.

- Jeg kan stadig huske, at jeg om morgenen under et Critérium du Dauphiné fik besked om, at det var tilbage på OL-programmet. Jeg tror faktisk, at jeg noget så romantisk besluttede mig for, at jeg skulle være olympisk mester, da jeg var på vej op ad Alpe d'Huez, siger Michael Mørkøv.

Michael Mørkøv vandt også VM-guld i parløb med Alex Rasmussen i 2009.