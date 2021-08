Lykkelig Mark O. Madsen udfordrer ny amerikaner efter UFC-sejr

- Skat, vi gjorde det. Alt kan lade sig gøre. Vores drømme lever.

Umiddelbart efter sin sejr over MMA-veteranen Clay Guida tidligt søndag morgen dansk tid sendte Mark O. Madsen på dansk en hilsen direkte til sin kone fra det ottekantede bur i Las Vegas.

36-årige Madsen slog herefter over i engelsk og forklarede sin lettelse over sejren efter en kampfri periode, hvor hustruen Maria fik stillet diagnosen multipel sklerose, Madsen brækkede kæben, og hvor familiens hus blev ramt af en alvorlig vandskade.

- Jeg er så glad for og stolt over, at jeg kan tage en sejr med hjem. Det betyder mere for mig - for at være ærlig - end at være med til OL.

- Det er det største comeback i min karriere. Jeg er så glad og stolt, siger Madsen ifølge UFC News.

Danskeren vandt opgøret mod 39-årige Clay Guida mod dommerstemmerne 2-1, og der er masser af respekt fra danskeren til sin amerikanske modstander.

- Clay er et mandfolk. Han har min allerdybeste respekt. Og til alle herinde, der heppede på Clay: Jeg forstår det godt.

- Han er en legende. Uanset om det var blevet et nederlag eller en sejr, så er det en ære at dele buret med Clay Guida, siger Madsen med dannebrog om skuldrene.

Madsen har nu 11 sejre i 11 kampe som MMA-kæmper, og den tidligere olympiske sølvvinder i græsk-romersk brydning udfordrede kort efter sin sejr over Guida en anden MMA-kæmper.

- Der er en fyr derude, som siger, at han er den bedste bryder i denne division. Jeg ved ikke i hvilken stil, for det er helt sikkert ikke græsk-romersk brydning. Gregor Gillespie, jeg er ude efter dig, siger Madsen fra buret.

34-årige Gregor Gillespie er en tidligere bryder, der siden 2014 var været MMA-kæmper. Han står noteret for 14 sejre og et nederlag.