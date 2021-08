Lund udtager bruttotrup på 14 mand til landevejs-VM

De er:

Andreas Kron (Lotto Soudal), Casper Pedersen og Søren Kragh Andersen (DSM), Christopher Juul-Jensen (BikeExchange), Jakob Fuglsang (Astana), Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), Kasper Asgreen, Michael Mørkøv og Mikkel Frølich Honoré (Quick-Step), Mads Pedersen (Trek), Magnus Cort og Michael Valgren (EF), Mads Würtz Schmidt (Israel Start-Up Nation) og Mikkel Bjerg (UAE).

31. august vil landstræneren sætte navn på de første fire-fem ryttere, som skal køre VM, og 13. september vil han udtage de sidste tre-fire ryttere til holdet.

Danmark har flere ryttere, som har gode forudsætninger for at gøre sig gældende i Flanderns kuperede terræn, og derfor er planen også at have flere kaptajner på holdet.

- Jeg forventer, at vi kommer til at køre med flere kaptajner, og vi sigter efter at være farlige og potentielt løbsafgørende i alle løbets faser, siger Anders Lund i en pressemeddelelse fra Danmarks Cykle Union (DCU).

Der skal også udtages ryttere til VM i både enkeltstart og holdløb. Den udtagelse sker særskilt.