Lukket verden ændrer danske OL-forberedelser

Emma Aastrand Jørgensen - her ved European Games i 2019 - og resten af den danske kajakelite skulle have været otte uger i Florida for at træne frem mod OL, men coronapandemien har tvunget dem til at blive hjemme i Danmark, hvor der lige nu er is på Bagsværd Sø. (arkivfoto)

Foto: Vasily Fedosenko/Reuters