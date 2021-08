Lukaku vender retur til Chelsea efter succesår i Inter

Romelu Lukaku vender tilbage til Chelsea, som torsdag bekræfter, at belgieren er ny spiller i London-klubben.

Angriberen Romelu Lukaku skifter til Chelsea.

28-årige Lukaku kommer til London-klubben fra den italienske fodboldklub Inter og har fået en kontrakt frem til sommeren 2026. Det bekræfter både Inter og Chelsea på deres hjemmesider.

Dermed vender han tilbage til Chelsea, hvor han også spillede fra 2011 til 2014.

- Jeg er glad og taknemmelig for at være tilbage i denne fantastiske klub. Det har været en lang rejse for mig.

- Jeg kom her som et barn som havde meget at lære. Nu er jeg tilbage med meget mere erfaring og mere moden, siger Lukaku til Chelseas hjemmeside.

Tidligere i karrieren har belgieren også spillet for de engelske klubber Manchester United, Everton og West Bromwich Albion.

For to år siden skiftede Lukaku til Inter, hvor han nåede at score 64 mål i 95 kampe. I den seneste sæson var Lukaku blandt andre holdkammerat med Christian Eriksen.

Ifølge britiske medier betaler Chelsea 97,5 millioner pund for Lukaku. Det svarer til 853 millioner danske kroner.

Det er dermed mere end 800 millioner kroner mere, end da Chelsea solgte en noget yngre Lukaku til Everton i 2014.

Efter 87 mål i 166 kampe for Everton blev han solgt til Manchester United, hvor det blev til 42 mål i 96 kampe.

I Inter er det blevet til 64 mål i 95 kampe. I den seneste sæson vandt Inter det italienske mesterskab, og Lukaku var en af de absolut bærende kræfter med 24 mål og 11 assister.

- Klubben passer perfekt til mine ambitioner, nu hvor jeg er 28 år og kommer lige fra en triumf i Serie A.

- Jeg synes, at muligheden kom på det rigtige tidspunkt, og forhåbentlig kan vi opnå succes sammen, siger Lukaku om skiftet til Chelsea.