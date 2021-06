Lukaku: Belgien vil hylde Eriksen i EM-kamp mod Danmark

Det belgiske fodboldlandshold vil ti minutter inde i torsdagens EM-kamp mod Danmark være med til at ære Christian Eriksen.

I forvejen har de danske fans varslet, at de vil markere Eriksen med et minuts klapsalver ti minutter inde i kampen mod belgierne.

Lukaku var meget påvirket, da han hørte om Eriksens kollaps under Danmarks EM-kamp mod Finland i lørdags.

Eriksen modtog hjertebehandling og blev fragtet på hospitalet, inden kampen blev genoptaget. Siden har Eriksen fået det bedre og skal se Belgien-kampen på tv, mens han er indlagt på Rigshospitalet.

Inters stjerneangriber har også skrevet til Eriksen før kampen for at høre, hvordan danskeren har det.

- Jeg skrev til ham og har fået en besked tilbage fra ham, hvor han fortalte mig, at han var okay.

- Jeg har sagt til ham, at han skal tage sig sin tid, og når han får lyst til at snakke, så vil jeg altid være der.

- Og jeg vil selvfølgelig skrive til ham i morgen, når kampen er spillet, siger Lukaku, som lige nu vil give Eriksen ro til at komme sig.

Roberto Martínez, der er landstræner for Belgien, bekræfter, at holdet har planlagt en markering for Eriksen i torsdagens kamp.

- Vi ønsker at sende en besked til Eriksen. Vi håber snart at se ham frisk og tilbage på banen i god behold. Det er derfor, vi vil hylde ham i kampens begyndelse, siger den belgiske landstræner.

Han er tæt på mange af de belgiske spillere, som enten spiller eller har spillet på hold med Eriksen.

- Det var et hårdt øjeblik for alle. Også for mange af vores spillere, der har delt omklædningsrum med Christian.

- Nu er det tid til at fejre Christian. Fodbold er ikke det samme uden Christian tilbage på banen, siger Roberto Martínez.

Han meldte i øvrigt alle 25 belgiske spillere klar til kamp. Det gælder også Kevin De Bruyne og Axel Witsel. Backen Timothy Castagne er tidligere dømt ude af EM efter en operation for et dobbeltbrud ved sit ene øje.

Danmarks kamp mod Belgien spilles torsdag klokken 18 i Parken.