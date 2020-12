Lucas Andersen: Vi skal nok score mål før eller siden

Selv om det i fredagens superligakamp mod OB kneb gevaldigt med at skabe chancer i nederlaget på 1-2, har det bestemt ikke været billedet af nordjydernes sæson.

Dermed er det kun de to bundhold, AC Horsens og Lyngby, der har scoret færre mål end det nordjyske mandskab, som er placeret på femtepladsen.

12 mål i 11 kampe er udbyttet for AaB.

Der er blevet skabt mange chancer, men til gengæld har effektiviteten foran mål været fraværende, og særligt de forreste spillere har ikke leveret varen.

I AaB er det også et emne, der længe er blevet snakket om.

- Vi har snakket om det her problem i rigtig mange år i AaB, siger anfører Lucas Andersen.

Den offensive profil har endnu ikke selv scoret i sæsonen, men han har en tro på, at det nok skal vende for ham selv og det nordjyske mandskab, selv om skarpheden lige nu ikke er til stede på banen.

- Vi kommer frem til chancer, og det handler en lille smule om at have det afgørende held og kvaliteten. Vi har mange spillere, der er kampafgørende, og det handler om at få hul på bylden.

- Det går ikke den vej lige nu, og vi har svært ved at få prikket dem ind. Men det handler om en ting, og det er at arbejde på træningsbanen. Vi ved, at vi nok skal score mål før eller siden, siger han.

Mod OB var det forsvarsspilleren Jakob Ahlmann, der scorede AaB's enlige mål.