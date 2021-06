Löw hylder det tyske pres efter sejr over Portugal

Tyskland sikrede sig lørdag en komfortabel 4-2-sejr hjemme i München over Portugal ved EM i fodbold, og det skyldtes ikke mindst et velfungerende tysk presspil.

Her afslører han også, at det fra start var en del af slagplanen at presse portugiserne hårdt og angribe fra første fløjt, efter at Tyskland tabte deres åbningskamp til Frankrig med en mere forsigtig tilgang.

- Vi tvivlede aldrig på os selv efter nederlaget til verdensmestrene (Frankrig, red.). Vi vidste, at vi kunne gøre det bedre.

- Opgaven (mod Portugal, red.) var at vise os frem på en anden måde. Især i angrebet. Fra start ville vi vise de portugisiske spillere, at vi ville vinde og ikke tabe, siger Löw.

Landstræneren sender især roser afsted i retning af 31-årige Thomas Müller, der spillede en stor kamp lørdag aften, selv om at han ikke selv kom på tavlen.

- Thomas lavede en masse gode løb. Han skabte ikke så mange chancer eller muligheder for selv at score, men han åbnede for plads til de andre og forsvarede godt.

- Han arbejdede rigtig godt for holdet. Hans opgave var at starte vores pres og stoppe deres angreb, siger landstræneren.

Sejren mod Portugal betyder, at de to hold nu ligger a point med tre hver i EM's gruppe F. Frankrig topper gruppen med fire point, mens Ungarn har et enkelt.

Tyskland møder onsdag Ungarn, mens Frankrig samtidig møder Portugal.

Tyskerne vil med en sejr i den kamp som minimum være sikre på at få andenpladsen i puljen.