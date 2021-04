Lovændring skærper Team Danmarks tilsynsforpligtelse

Ændring af eliteidrætsloven sker med udgangspunkt i den såkaldte svømmesag, skriver ministeriet.

- Jeg er rigtig glad for, at vi nu har fået vedtaget en ændring af eliteidrætsloven med fokus på at skabe tryggere rammer for eliteatleterne og styrke deres stemme, siger kulturminister Joy Mogensen (S) til ministeriets hjemmeside.

- Det er mit håb, at lovændringen vil medvirke til, at der bliver grebet tidligere ind og handlet, hvis der opstår sager om mistrivsel i dansk eliteidræt.

- Der er ingen tvivl om, at eliteidræt er utroligt hårdt og kræver mange ofre, men toppræstationer og trivsel skal gå hånd i hånd - de er ikke hinandens modsætninger, siger hun.

Mere konkret er Team Danmarks tilsynsforpligtelse nu skrevet direkte ind i loven.

Desuden skal Team Danmark "udvikle og etablere en selvstændig funktion med inddragelse af eliteatleterne, som eliteatleterne og andre kan gå til, hvis de oplever uhensigtsmæssig adfærd".

Svømmesagen kom frem i lyset i DR-dokumentaren "Svømmestjerner - Under overfladen", som blev sendt i foråret 2019.

I dokumentaren kom det blandt andet frem, at der i en årrække foregik offentlige vejninger af svømmerne på det nationale træningscenter (NTC), hvor flere led af spiseforstyrrelser.

Året efter præsenterede Kammeradvokaten en rapport med 230 siders skarp kritik af særligt Dansk Svømmeunion, men også Team Danmark.

Konklusionen lød på, at Team Danmarks ledelse i årene 2003 og 2014 havde svigtet svømmerne ved ikke at handle konsekvent nok over for svømmetrænernes grænseoverskridende adfærd.