Lotte Grigel efter svenske klø: Jeg tager stolt fra VM

Det danske håndboldlandshold har gode muligheder for at stå endnu stærkere til EM om et år.

Det mener playmakeren Lotte Grigel efter tirsdagens VM-exit ovenpå en tabt kvartfinale mod Sverige.

- Vi skal lære af det her. Vi er stadig et hold, der er på vej. Jeg synes, at vi har taget et kæmpe skridt.