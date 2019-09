Lokalt pokalbesøg fra storebror giver overskud

For hvad der på forhånd ligner en økonomisk guldkalv, kan blive vekslet til en lussing med røde tal, fordi mødet med en fanstærk superligaklub skærper sikkerhedskravene og potentielt kræver investering i et lejet lysanlæg til tv-dækning.

For at undgå lussingen har det tidligere været populært for mindre klubber at flytte opgørene til superligaholdenes hjemmebane.

Det har ingen af hjemmeholdene dog valgt at gøre i denne sæsons 16.-delsfinaler, der byder på fire meget lokale lillebror-storebror-opgør.

Blandt de små brødre finder man VSK Aarhus, der torsdag møder den lokale mastodont, AGF.

Da holdene mødtes for to år siden, blev opgøret spillet på Ceres Park. Denne gang afvikles opgøret på 2. divisionsklubbens hjemmebane i Vejlby-Risskov til glæde for formand Leif Gjørtz Christensen.

- Vi vil gerne præsentere vores lokalområde for den her kamp, og da vi har været heldige, at den spilles 16.30, kan den stadig være en tv-transmitteret kamp fra vores egen bane.

- Med vores nuværende forhold ville vi nok være nødt til at flytte kampen, hvis den var sat til om aftenen, siger han.

Med hjælp fra samarbejdspartnere og cirka 80 frivillige forventer klubben at komme ud fra AGF-mødet med et økonomisk overskud.

Også på Fyn er der lokalopgør, når OB's spillere skal en kort køretur mod nord for at møde danmarksserieklubben Otterup. Her var den store samarbejdsklub ønskemodstanderen.

- Det vigtigste for os er, at vores spillere og trænere glæder sig til at spille mod OB, men der er også en økonomisk gevinst.

- Selv om vi har øgede udgifter til kontrollører, toiletforhold og andre ting, håber vi at tjene på den rigtige side af 50.000 kroner på kampen. Det er da en saltvandsindsprøjtning, siger Otterup-formand Bent Hjortebjerg.

For anden runde i træk kan AaB-spillerne i princippet tage cyklen, når der onsdag venter et lokalopgør mod Vejgaard fra det østlige Aalborg.

I forrige runde vandt AaB med 8-0 over Nørresundby. Her var det en givtig forretning at have AaB på besøg til en kamp, der blev overværet af cirka 1600 tilskuere.

- Vi har ikke det endelige resultat endnu, men det skæpper godt i kassen med sådan en kamp. Vi tjener omkring 75-100.000 kroner. Medmindre der var kommet mange tusinde tilskuere, var det blevet en underskudsforretning for os at leje og afvikle den på Aalborg Stadion, siger Nørresundby-formand Thomas Bunch Jensen.

VSK Aarhus, Otterup og Nørresundby hæfter sig ved, at deres superligamodstandere har vist stor samarbejdsvillighed.

Der er heller ikke tale om risikoopgør, der fordrer store investeringer i sikkerheden. Det fik i 2014 Skovbakken, der nu er en del af fusionen VSK Aarhus, til at flytte en hjemmekamp 300 kilometer væk til Brøndby.

I Nørresundby var der en venskabelig stemning til nabodysten mod AaB.

- Vi er jo ikke rigtige rivaler, så folk stod i en NFB-trøje med et AaB-halstørklæde, siger Thomas Bunch Jensen.

På Fyn er Otterup glade for at møde OB i stedet for en af de to storklubber fra hovedstadsområdet.

- Det kunne ikke være en bedre lodtrækning end OB. Havde vi trukket Brøndby eller FCK, kunne vores anlæg nok ikke blive sikkerhedsgodkendt, og så skulle vi have flyttet kampen, siger Bent Hjortebjerg.

2. divisionsklubben Hillerød havde Brøndby på besøg sidste år. I år er den nordsjællandske klub begunstiget af et besøg fra FCK's danmarksmestre.

Onsdagens kamp forventes at give et endnu større overskud end sidste års kamp.

- Vi sparer en kvart million på ikke at skulle leje et lysanlæg, fordi kampen spilles 16.30. Tidspunktet gør, at der nok ikke kommer lige så mange FCK-fans, som der kom Brøndby-fans sidste år, men til gengæld forventer vi, at der kommer flere lokale børnefamilier, fordi kampen ikke kolliderer med sengetider.

- Vi har også sendt Ståle Solbakken en venlig tanke, fordi han har sagt, at Nicklas Bendtner får en startplads, siger Hillerød-formand John Franzen.