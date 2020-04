Løvens Hule-erhvervskvinde er på vej i Brøndbys bestyrelse

Bestyrelsen i Brøndby IF ønsker blandt andet den tidligere Lyngby-direktør Birgit Aaby som nyt medlem.

Når der senere torsdag er generalforsamling i Brøndby IF, er der stor sandsynlighed for, at den tidligere direktør i Lyngby Birgit Aaby bliver nyt medlem af bestyrelsen.

Erhvervskvinden, der blandt andet er kendt fra DR-programmet Løvens Hule, stiller nemlig op til bestyrelsen sammen med Hermann Haraldsson og Niels Roth for at erstatte tre medlemmer, der ikke stiller op til genvalg.

Det skriver superligaklubben i en meddelelse på sin hjemmeside, hvor bestyrelsesformand og hovedaktionær i klubben Jan Bech Andersen og resten af bestyrelsen opfordrer til, at de tre vælges ind.

- Det glæder mig usigeligt, at tre så stærke erhvervsfolk ønsker at træde ind i bestyrelsen.

- Birgit Aaby har bygget en stor virksomhed op fra bunden og besidder masser af erfaring i at drive en effektiv forretning. Derudover har Birgit et stærkt netværk, også i klubben, gennem sit engagement herude i mange år, siger Jan Bech Andersen.

Birgit Aaby stiftede i 1997 rengøringsfirmaet Combi Service, og i dag er hun investor i en lang række virksomheder, som hun hjælper med at bygge op.

I januar 2011 tiltrådte hun som administrerende direktør i Lyngby, men forlod posten igen knap et år senere.

Hermann Haraldsson har en fortid som direktør i Brøndby. Han blev ansat som administrerende direktør i marts 2008 og fyret igen godt et år efter af daværende bestyrelsesformand Per Bjerregaard.

Ved torsdagens generalforsamling vil Jan Bech Andersen stille op som bestyrelsesformand og Jesper Møller som næstformand.

Derudover stiller Christian Barrett, Torben Bjørn Christensen, Sten Lerche, Sune Blom og Jesper Nygård alle op til genvalg.

De tre bestyrelsesmedlemmer, der skal erstattes, er Adam Falbert, Thorleif Krarup og Morten Albæk.