En slagen Geraint Thomas trillede mandag i mål over 11 minutter efter Jakob Fuglsang og de øvrige Giro-favoritter.

Løs drikkedunk i neutral zone rev Geraint Thomas i asfalten

Geraint Thomas ser ikke ud til at have brækket noget efter sit styrt på mandagens bjergetape i Giro d'Italia.

En løs drikkedunk var skyld i, at cykelrytteren Geraint Thomas mandag styrtede i forbindelse med 3. etape af Giro d'Italia.

Det skriver hans hold, Ineos, i en meddelelse.

Styrtet skete i den neutrale zone på 3. etape - det vil sige allerede inden, at etapen reelt set var skudt i gang.

En privat video på Twitter viser, at flere drikkedunke hopper af rytternes cykler og ruller ind igennem feltet. Det er tilsyneladende bump i vejen, der får cyklerne til at ryste og dunkene til at falde af.

En rød flaske triller forbi flere ryttere, inden den ryger ind under Geraint Thomas' hjul og sender ham i asfalten i relativt høj fart.

Thomas færdiggjorde 3. etape, men så ud til at være medtaget af styrtet.

Efterfølgende røntgenbilleder mandag aften viste, at han ikke umiddelbart havde brækket noget. Dog undersøges han igen tirsdag morgen.

- De første røntgenbilleder viste ikke noget brækket, men vi afventer en bekræftelse. Vi behandler ham i aften, fortsætter med at holde øje med ham og kigger til ham igen i morgen, sagde Ineos-læge Phil Riley mandag aften.

Thomas sluttede mandag over 12 minutter efter etapevinder Jonathan Caicedo og over 11 minutter efter Jakob Fuglsang (Astana) og de andre favoritter.

Forud for mandagens etape lå Ineos-kaptajnen ellers godt til i klassementet.

På 1. etapes enkeltstart sluttede han et stykke foran flere af de andre kandidater til klassementet - herunder danske Jakob Fuglsang.

Den italienske grand tour fortsætter tirsdag med en relativt flad etape.