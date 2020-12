Lønstrup tager nyt cheftrænerjob efter matchfixingsag

Christian Lønstrup skal fremover stå i spidsen for Hillerød Fodbold, der spiller i landets tredjebedste række, 2. Division.

Det oplyser den nordsjællandske klub tirsdag på sin hjemmeside.

Lønstrup, der tidligere har været cheftræner i FC Roskilde og FC Helsingør, har underskrevet en aftale på to et halvt år.

- Det er et scoop for os, men samtidig også et perfekt match, da vi deler værdier og målsætninger og dermed visionerne for vores bedste mandskab.

- Christians resultater taler for sig selv, og vi er sikre på, at han også vil levere gode resultater hos os, siger Hillerøds sportsdirektør, Jackie Rasmussen.

Lønstrups brud med den tidligere klub FC Roskilde blev præget af en sag om påstået matchfixing.

I maj sidste år anklagede Lønstrup sine egne spillere for matchfixing, efter at han havde fået et tip.

Danmarks Idrætsforbund (DIF) gik ind i sagen, men kunne ikke bevise, at der var foregået noget ulovligt. Senere droppede også Midt- og Vestsjællands Politi sagen.

Den 19. maj 2020 sagsøgte Lønstrup klubben, fordi han mente, at han var blevet uretmæssigt fyret.

Retten i Roskilde gav cirka en måned senere - 17. juni - Lønstrup medhold. Den mente ikke, at Lønstrup misligholdte sit hverv som cheftræner ved at italesætte matchfixing på et spillermøde.

Lønstrup er glad for nu at have fremtiden på plads hos Hillerød.

- Først og fremmest vil jeg gerne takke Hillerød Fodbold for tilliden, og jeg glæder mig til at møde spillerne, staben og ikke mindst personerne i og omkring klubben. Jeg synes, Hillerød Fodbold virker som et spændende projekt, og jeg er ikke i tvivl om, at vi vil få et godt samarbejde, siger han.