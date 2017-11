Lønstrup: Vi har noget at gøre i Superligaen

Gæsterne havde de største af de meget få chancer, der var i opgøret, men træner Christian Lønstrup havde svært ved for alvor at være skuffet over sit holds indsats.

I en langgaber af en fodboldkamp måtte FC Helsingør se gæsterne fra Hobro rejse hjem fra Helsingør med alle tre point via en 1-0-sejr.

Faktisk antyder træneren, at kampen var et nyt bevis på, at oprykkerholdet hører til i landets bedste række.

- Jeg ville have været bekymret, hvis kampene havde vist, at vi intet havde at gøre i den her række. Men det er slet ikke det, jeg ser.

- Det kan godt være, at vi ikke scorer på vores chancer, men der er mange gode ting at hæfte sig ved, siger Christian Lønstrup.

- Vi spiller lige op med et top-4 hold i Danmark. De sidste fem kampe har vi enten vundet eller tabt blot med et mål. Det er måske nok irriterende, men jeg synes stadig, at det er flot, siger han.

FC Helsingør har blot vundet én af deres seneste ni kampe, men det bekymrer altså ikke Helsingør-træneren særligt meget.

- Vi er inde i en god fase, synes jeg. Vi skal bruge de næste kampe på at blive klogere på spillernes niveau, og jeg har sagt til mine spillere, at de sidste kampe kommer til at definere, hvordan efteråret havde været.

- Jeg havde selvfølgelig håbet på point i dag, men det går den rigtige vej. og jeg kan se, at spillerne optræder klogere på banen, så jeg er egentlig ikke så bekymret.

- Da vi fik store klø, for eksempel mod AGF, havde jeg det decideret skidt i maven. Sådan er det slet ikke mere. siger han.

FC Helsingør er nummer 13 i Alka Superligaen.