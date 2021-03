Løchtes makker bakker ud og sender danskeren på jagt

Tennisspilleren Frederik Løchte Nielsen står uden doublemakker, efter at Tim Pütz har stoppet samarbejdet.

Frederik Løchte Nielsens doublemakker siden 2019, tyskeren Tim Pütz, har valgt at afbryde samarbejdet med den 37-årige dansker.

Det fortæller den 37-årige dansker til TV2 Sport.

- Det er en rigtig ærgerlig besked at få - og ærgerligt, at samarbejdet ikke bar frugt. Vi kom godt ud af det sammen og gik begge ind i projektet med gode intentioner, men det ville ikke rigtig lykkes for os, siger han til sport.tv2.dk.

- Der var lidt bad luck involveret, men i bund og grund var vi ikke gode nok.

Holdet var snublende tæt på en semifinaleplads ved French Open sidste år, men to misbrugte matchbolde sendte det dansk-tyske par ud.

Ud over en enkelt turneringssejr i München på ATP Tour har nederlagene overskygget sejrene i en længere periode.

Frederik Løchte siger, at han respekterer tyskerens beslutning, selv om han selv stadig gerne havde set samarbejdet fortsætte.

- Det er lidt irriterende at søge en makker lige nu, men jeg er ved at undersøge mine muligheder, lyder det fra Løchte.

- Jeg har stadig masser af tennis i mig, og jeg er ved godt mod. Så jeg tror på, at jeg nok skal få fine oplevelser på tennisbanen i den kommende tid.

Hans største triumf i karrieren var sejren i Wimbledon i 2012 sammen med briten Jonathan Marray.

Hvis det lykkes den erfarne dansker at finde en makker og kvalificere sig til Wimbledon i år, vil det være hans ottende optræden i den prestigefyldte græsturnering i London.

Løchte er barnebarn af den tidligere tennisspiller Kurt Nielsen, som nåede finalen i single ved Wimbledon i både 1953 og 1955. Begge finaler blev dog tabt.