Løbsdirektør: Svært at køre Danmark Rundt uden tilskuere

Derfor er det også i spil at køre cykelløbet for et begrænset antal tilskuere.

Det er en mulighed at afvikle PostNord Danmark Rundt helt uden tilskuere, men den mulighed er hverken særlig interessant eller let at gennemføre.

Det siger løbsarrangør Jesper Worre, efter at statsminister Mette Frederiksen mandag slog fast, at man fortsat maksimalt må være samlet ti mennesker samme sted frem til 10. maj og forbød "store forsamlinger" til og med udgangen af august.

- At køre uden tilskuere er en mulighed, og man gjorde det i Paris-Nice. Det er ikke en særlig interessant mulighed, for vi plejer jo at lave en folkefest.

- Men vi kan godt køre for et begrænset antal tilskuere. Det handler også om, hvad der er praktisk muligt, og så må vi tage den derfra, siger Jesper Worre.

Sagen er, at det er tæt på praktisk umuligt helt at holde folk væk fra flere hundrede kilometer offentlig vej.

Som resten af idrætsdanmark venter Jesper Worre derfor på en klar definition af, hvad statsministeren mener med "store forsamlinger".

- Det er en hård udmelding at komme med så mange måneder ud i fremtiden. Mette Frederiksen kan jo ikke selv svare på, hvad "store forsamlinger" er. Og det kan jo sagtens være, at "store forsamlinger" er noget andet i august, end de er i maj og juni, siger løbsarrangøren.

PostNord Danmark Rundt er kalendersat fra 11. til 15. august, og Jesper Worre er i løbende kontakt med løbets samarbejdspartnere, herunder sponsorer og kommuner.

Når Danmarks Cykle Union får en præcis definition af forbuddets omfang via Danmarks Idrætsforbund (DIF), vil en beslutning blive truffet omkring afviklingen af løbet.

Tidligere tirsdag sagde DIF-direktør Morten Mølholm, at forbuddet mod store arrangementer betyder, at der ikke vil blive afviklet kampe med tilskuere i hele den periode.

- Vi venter på den præcise definition på store arrangementer, men grænsen bliver sikkert 500 eller 1000 mennesker, siger Morten Mølholm.

Jesper Worre vil ikke sætte tal på en smertegrænse for det tilladte antal tilskuere. Han taler i stedet for en forståelse for, at cykelsporten bliver afviklet under andre rammer end for eksempel halsport.

- En smertegrænse vil jeg slet ikke spekulere i. Men vi er en udendørs sport, vi er slet ikke indendørs, og vi har medierne til at kunne kommunikere, hvis vi skal køre for få tilskuere. Vi har DR og Eurosport, så i teorien kan vi godt lave et fedt cykelløb med få tilskuere.

- Lige nu tror jeg hverken på det ene eller det andet, men det er simpelthen vores pligt at være afventende og se, hvad der er op og ned. Danmark Rundt er et vigtigt løb for dansk cykelsport, siger Jesper Worre.

Han venter en endelig afklaring på den anden side af påske.