Løbsarrangør forventer aflysning af forårsklassikere

Cykelentusiaster skal ikke forvente, at de to store forårsklassikere Flandern Rundt og Paris-Roubaix afvikles henholdsvis 5. og 12. april.

Christian Prudhomme, der er direktør for ASO, der står bag løbene, regner med, at de vil blive aflyst som følge af risiko for spredning af coronavirus.