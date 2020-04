Løbsarrangør: Svært at holde tilskuerne væk fra Touren

Det vanskeligt at forestille sig, at det kan lade sig gøre at holde tilskuere væk fra vejkanterne under sommerens Tour de France.

- Det kan man ikke umiddelbart. Man kan henstille til, at folk holder sig væk. Men løbet er ekstremt populært, og folk vil gerne se det, og man kan jo ikke spærre et land af, siger Jesper Worre.

Ifølge franske medier har Frankrigs sportsminister, Roxana Maracineanu, luftet muligheden for et tilskuerløst Tour de France i bestræbelsen på at afvikle årets største cykelbegivenhed på trods af coronakrisen.

Men i modsætning til fodboldkampe, der spilles på et lukket stadion, foregår cykelløb på offentlige veje, hvor tilskuere har fri og gratis adgang.

- 200 kilometer landevej kan du ikke spærre af, så publikum ikke kan komme i nærheden.

- En af grundene, til at cykelsporten er gratis at komme til, er, at vi kører på offentlige veje. Der kan du ikke forhindre folk i at komme ud.

- Man kan henstille til, at folk ikke står i store grupper, men man kan jo ikke rigtigt gøre noget, siger Jesper Worre.

Løbsarrangøren, ASO, og de franske myndigheder overvejer flere modeller, der skal sikre, at der bliver kørt Tour de France i 2020.

En mulighed kan være at flytte løbet til senere på sommeren, hvor OL nu ikke længere ligger i vejen. Et andet forslag er altså at forsøge at begrænse adgangen til løbet.

Set fra et sportsligt perspektiv vil det godt kunne lade sig gøre, mener Worre.

- Der bliver i forvejen kørt et hav af løb stort set uden tilskuere i de lande, hvor man synes, man skal prøve at udvikle cykelløb.

- Når man kører rundt i Mellemøsten, er der praktisk talt ingen mennesker. Da der var VM i Qatar, var der ingen tilskuere. Alligevel kan det være fede cykelløb, siger Jesper Worre.

Heller ikke Brian Holm, Quick-Steps sportsdirektør, mener, at løbet vil lide stor skade, hvis det bliver kørt langs tilskuertomme vejkanter.

Han peger på, at man fik en forsmag under Paris-Nice, der blev kørt, mens krisen var på et indledende stadie.

- Dengang kørte man også uden tilskuere. Man kan diskutere, om det var rigtigt eller forkert, men under cykelløbet synes jeg hurtigt, at man glemte, at der ikke var tilskuere. Det tror jeg også, at rytterne gjorde.

- Det er det mindste problem, siger Brian Holm.

Samme holdning har Matt White, der er sportsdirektør på Mitchelton-Scott.

- Et Tour de France uden tilskuere ville være mærkeligt. Men mange løb tidligt på sæsonen og mange af de mindre løb har ikke store tilskuermængder.

- Det vil føles underligt for ryttere at deltage i vores største begivenhed med et minimalt antal folk. Men det vil kunne fungere, siger White i en pressemeddelelse fra det australske hold.

Ifølge franske medier vil ASO og myndighederne senest 15. maj beslutte, hvad der skal ske med årets udgave af det store etapeløb.