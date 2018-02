Liverpools hattrick-helt: Vi spillede strålende fodbold

- For at være helt ærlig så blev det ingen nem kamp for os, selv om vi scorede fem gange. Vi spillede strålende fodbold fra start til slut, siger Sadio Mané til engelske BT Sport ifølge nyhedsbureauet NTB.

- Det var vigtigt at spille som et hold, og det gjorde vi. Vi skabte mange chancer og scorede fem mål. Det var velfortjent.

Mané sprudlede sammen med resten af angrebstrioen, der ud over ham selv talte Roberto Firmino og Mohamed Salah. De kom på tavlen med hver et mål.

- Jeg har altid nydt at spille sammen med dem, men uden resten af holdet var vi ingenting. Det er holdet, der giver os bolden, lyder det fra tremålsskytten.

Blandt andet midtbanespilleren James Milner tog et stort slæb. Desuden stod han for forarbejdet ved to mål.

- Porto er et rigtigt godt hold, og det er et svært sted at komme. Det så man også på deres fans, der støttede Porto til det sidste, siger Milner.

- Vi ønskede at holde nullet, og med de spillere vi har på holdet, vidste vi, at vi ville få chancen for at score udebanemål. Vi kunne endda have scoret flere, end vi gjorde.

Der er returkamp 6. marts på Anfield, hvor Porto altså skal levere en sensation ud over alle grænser for at forhindre Liverpools kvartfinaleplads.