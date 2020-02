Liverpools U23-træner hylder Klopps FA Cup-beslutning

Derfor bliver det Neil Critchley, der fra sidelinjen skal stå i spidsen for Liverpools ungdomsspillere mod holdet fra den tredjebedste række.

Det samme var tilfældet, da Liverpool i december tabte 0-5 mod Aston Villa i Liga Cuppen. Dengang blev de ukendte, unge spillere sendt i kamp, da opgøret kolliderede med, at Liverpool spillede klub-VM i Qatar.

Neil Critchley er ovenud tilfreds med udfordringen, forklarer træneren til klubbens hjemmeside.

- Er der måske mere pres på Shrewsbury for at vinde kampen nu, på grund af det hold vi stiller med? Det er der måske, men det kan blive vores fordel, siger U23-træneren dagen før kampen.

Han går i rette med, at Liverpool vil stille med et U23-hold, for spillerne er ifølge trænerne yngre.

- Folk siger, at vi er et U23-hold, men det er vi ikke. Vi er et U19-hold og måske maksimalt et U20-hold, siger Neil Critchley.

Beslutningen om at lade hele førsteholdet få fri til at lade batterierne op i den korte vinterpause er kommet bag på U23-træneren.

- Jeg troede aldrig, at det ville ske en gang, og slet ikke at det ville ske to gange. Jeg ser virkelig frem til en helt speciel aften, og det er en enestående mulighed for de unge spillere, siger Critchley.

Hos Shrewsbury har man i optakten til kampen langet ud efter Klopps beslutning om at sende et ungdomshold på banen. I Shrewsbury mener man, at det er mangel på respekt.

Neil Critchley ser det imidlertid som opbakning fra Klopp, der sammen med førsteholdsspillerne holder sig væk fra kampen.

- Han (Klopp, red.) støtter de unge spillere utrolig godt, og det har han vist i sæsonen indtil nu. Både jeg selv og spillerne oplever hans tilstedeværelse hele tiden, også selv om han ikke er på stadion, siger U23-træneren.

Omkampen mellem Liverpool og Shrewsbury spilles tirsdag aften klokken 20.45.

Vinderen møder Chelsea i næste runde.