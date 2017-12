Liverpools Coutinho udelukker ikke et januarskifte

Coutinho har, siden handlen gik i vasken, fortsat sit gode spil for Liverpool, men han indrømmer, at han gerne ville have været væk sidste sommer.

- Sidste sommer fik jeg et tilbud, som jeg var interesseret i, siger Coutinho ifølge nyhedsbureauet AFP.

Derfor vil han heller ikke afvise, at han trækker en anden trøje end den røde over hovedet efter januars transfervindue, og meldingerne går på, at Barcelona er klar til at komme med endnu et tilbud.

- Jeg ved ikke, hvad fremtiden bringer. Hvad der sker i januar, finder vi ud af i januar.

- Men lige nu er jeg i Liverpool, og jeg gør altid mit bedste, når jeg spiller. Jeg respekterer trøjen og fansene, siger brasilianeren.

Onsdag vandt Liverpool hele 7-0 over Spartak Moskva og sikrede sig dermed førstepladsen i Champions Leagues gruppe E. Coutinho stod for tre af målene i kampen.

25-årige Coutinho har spillet 195 kampe for Liverpool og scoret 51 mål, siden han kom til klubben i januar 2013.