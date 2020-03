Liverpool viser svaghedstegn før Atlético-kamp

Lettelsen kom nok også mest, fordi Liverpool har tabt tre kampe på kort tid og vist sprækker i den urørlighed, der har været kendetegnende for holdet i denne sæson.

Chelsea vandt for en uge siden 2-0 og sendte Liverpool ud af FA Cuppen. Dermed røg Liverpools mulighed for at gentage Manchester Uniteds tredobbelte titeltriumf i 1999.

Liverpool tabte forinden 0-3 til Watford i ligaen, så holdet heller ikke længere kan gentage Arsenals kunststykke fra 2003/2004 med at gå ubesejret igennem en sæson.

Det mest smertefulde nederlag kom dog i ottendedelsfinalen ude mod Atlético Madrid i Champions League.

Det spanske hold sejrede med 1-0 og gør returopgøret på Anfield onsdag aften til lidt af en opgave for Liverpool.

Liverpool-backen James Milner nedtoner dog krisetegnene.

- Det er en lang sæson, og har du set hvor mange kampe, vi har spillet? I enhver sportsgren, du dyrker, er det umuligt at være på det højeste niveau hele året - år ud og år ind.

- Du gør dit bedste, men det sker bare ikke, og det er der, du skal finde en måde at vinde på, siger James Milner ifølge AFP.

Milner reddede i lørdagens ligakamp et forsøg på selve målstregen, så Bournemouth ikke fik udlignet. Så tæt var det.

Liverpool har dog før vist sig i stand til at vende nederlag til samlet sejr i Europa.

I sidste sæson tabte Liverpool med 0-3 ude til Barcelona. Men på spektakulær vis udraderede englænderne Barcelona på Anfield med hele 4-0.

Senere gik Liverpool hele vejen og vandt titlen i den prestigefyldte turnering med finalesejr over Tottenham.

- Det er op til os selv at vende det vanskelige resultat, siger James Milner og tilføjer:

- Vi ved, hvor gode de er. Vi ved, hvor godt organiseret, holdet er. Men forhåbentlig kan vi presse dem hele vejen og gå samlet videre og få endnu en speciel aften på Anfield.

Liverpool-manager Jürgen Klopp bryder sig ikke om tabe, men lidt positivt kan han se i sæsonens første formdyk.

- Der er intet godt ved at tabe fodboldkampe, men det gør, at du bliver klar over, hvor specielt det er at vinde fodboldkampe.

- Det er det, vi har prøvet i de seneste uger, hvor vi har tabt nogle kampe, siger Klopp.

I onsdagens anden ottendedelsfinale tager PSG imod Dortmund. Den kamp spilles uden tilskuere.