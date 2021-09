Liverpool-talents uheld overskygger Salahs jubilæumsmål

Det unge stortalent Harvey Elliott pådrog sig nemlig noget, der lignede en alvorlig ankelskade og står efter alt at dømme foran en lang pause, netop som han var ved at bide sig fast på holdet.

Efter en times spil stormede Elliott frem i et kontrastød. Han blev bremset af Leeds' Pascal Struijk, og det stod hurtigt klart, at den 18-årige midtbanespiller var kommet grueligt galt afsted.

Medspillerne råbte på hjælp, og tv-producerne valgte ikke at vise billeder af den lidende spiller, der nogle minutter senere blev båret fra banen på en båre.

Mens Elliott blev behandlet, fik dommeren besked fra videodommeren om, at Struijks tackling var så ureglementeret, at hollænderen blev præsenteret for det røde kort.

Udvisningen dræbte det sidste håb om point for Leeds, for på det tidspunkt havde gæsterne allerede scoret to gange og havde kampen fuldstændig under kontrol.

Mohamed Salah åbnede scoringen efter 20 minutter, da han udnyttede et fladt indlæg fra Trent Alexander-Arnold. Det var Salah mål nummer 100 i 162 kampe i den bedste engelske fodboldrække.

Mod et offensivt og noget skrøbeligt Leeds-hold tilspillede Liverpool sig en del muligheder, men det var først, da Fabinho fik knoklet bolden i mål efter et hjørnespark fem minutter inde i anden halvleg, at der var udbytte.

Sadio Mané gjorde det til 3-0, da han i dommerens tillægstid endelig havde heldet med sig efter en række misbrugte forsøg.

Med sejren er Liverpool atter på omgangshøjde med Manchester United og Chelsea i toppen af rækken. Alle tre hold er noteret for ti point efter fire kampe.